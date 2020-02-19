台中市加強計程車防疫，免費提供次氯酸水給計程車駕駛免費裝取使用。（台中市政府交通局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府為提供民眾安心乘車環境，19日起免費提供全市合法登記的計程車次氯酸水消毒液。交通局長葉昭甫說，駕駛可於每週一至週五上午9時至12時、下午14時至17時，攜帶執業登記證，並自備1000cc以下不透光容器，至該局1樓停車場後側裝取，後續將視疫情狀況滾動調整。

葉昭甫指出，市府分別於17及18日起，在文心及崇德拖吊場協助計程車業者以次氯酸水消毒液進行車輛消毒防疫；為全力落實防疫，將於19日起於上班日上午9時至12時、下午14時至17時，免費提供次氯酸水消毒液給全市計程車駕駛裝取使用。

葉昭甫說，次氯酸水(hypochlorous acid)是弱酸性水溶液(ph5.0-6.5)，具消毒殺菌效果，不耐光熱，陽光曝曬後或存放過久皆會失去消毒效果，故須以不透光容器盛裝、妥善保存，且無須大量囤積；計程車駕駛人可隨時於上述發放時間至交通局免費裝取。

市府為落實新冠肺炎(COVID-19)防疫，將持續向中央爭取足額口罩，全市計程車駕駛每人每日1片認購，有加入車隊、車行及合作社者請向所屬車隊、車行或合作社購買；未加入車隊的個人車行駕駛，請於週一至週五上午9時至下午4時向台中市計程車客運商業同業公會（北區錦華街45號、電話：04-22338649）、台中市汽車駕駛員職業工會（西屯區漢口路二段19號、電話：04-23131501）大台中汽車駕駛員職業工會（豐原區同安街215號電話：04-25223907）等3處計程車公（工）會購買。

交通局強調，該局將持續加強高鐵、機場及各大醫院排班計程車駕駛配戴口罩及車內外清潔消毒等防疫措施，請市民安心搭乘。

(中時 )