台灣新冠肺炎疫情越來越嚴峻，2月16日國內出現一家11人同桌吃飯5人確診的家庭群聚事件，導致需要住院隔離採檢接觸者大增，國內負壓隔離病房瞬間大降三分之一，目前僅剩373間可供使用。為因應將來可能出現大量患者，石崇良表示將在各縣市設置緊急應變醫院，分散負壓隔離病房量能。

為了因應新冠肺炎，指揮中心已經整備共1100間隔離病房，醫事司司長石崇良表示， 2月16日前每日平均可供使用的空房平均約有400多間，至2月16日上午統計，仍有412間空房，但由於當日也宣布針對14天內曾經出國，並發生呼吸道症狀或發燒者，只要醫師覺得懷疑可能是新冠肺炎就能採驗，等共三大措施後；以及此次群聚感染事件有多位相關接觸者仍待採檢，隔天2月17日立刻大減剩4成，373間空房。

石崇良表示，目前於負壓隔離病房的採檢者，都需經2次採檢，若微陰性平均每房得待上2天到3天，目前負壓隔離病房內尚有許多是無症狀，但仍可驗出微陽性的待觀察個案，這些個案目前得持續觀察至採都為陰性後才可出院，但可能佔用到負壓隔離病房資源。

而指揮中心也已經預備「最嚴重的狀況」，石崇良說，衛福部手邊備妥方案，一旦負壓隔離病房真沒床了，衛福部會在各地指定一間中型醫院為專責醫院，採取「一人一室」單人房的方式，以一家醫院100到200床的方式，專門收留得持續觀察的微陽姓確診者，避免佔用過多負壓隔離病房資源。

(中時 )