搶攻開學商機，日系速食連鎖龍頭摩斯漢堡推出「開學季」三重優惠活動促銷，訴求為延後開學的學生們上學加把勁，首先2/25日開學日起點購咖哩豬排堡搭配大杯冰紅茶，即可享69元套餐優惠。中午時段起，點購套餐搭配飲品升級白桃蔓越莓冰茶只要29元，點心部分還有期間限定的蜂蜜蘋果蒟蒻，搭配其他任一口味，兩杯4元9促銷價。

另外，2/25日至3/8日開學季期間，摩斯漢堡早餐時段點購咖哩豬排堡+大杯冰紅茶套餐，享優惠價69元（原價100元）。相約好友兩人一起使用摩斯APP訂購，更享2套團購優惠價130元（原價200元）。

除此，摩斯漢堡亦宣布推出新品「義式濃起司蛋堡」，以含義式香草風味、由直火烘烤的義式麵包，夾入包裹著切達起司的歐姆蛋、淋上煙燻起司醬、撒上帕瑪森起司粉，三種起司融合成多層次的滑順香醇風味。搭配爽脆萵苣與現煎蕃茄片，標榜是兼具營養與美味的最佳早餐選擇。義式濃起司蛋堡每個70元，自上午5點供應至上午10點半。

(工商 )