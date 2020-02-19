受到新冠肺炎衝擊，觀光業者呼籲政府應比照SARS期間補貼地價稅與房屋稅。財政部賦稅署表示，交通部正在評估與尋找財源，而且會根據產業界的輕重緩急決定補助順序，財政部則會全力配合。

目前交通部已定調紓困措施，預計將補助遊覽車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業等業者一半的牌照稅與汽車燃料使用費，粗估燃料費補貼約19.55億元、牌照稅為5.7億元，合計約25.25億元。

除此之外，地價稅、房屋稅是否要比照辦理補貼？交通部仍在評估。但財政部表示，之前中國大陸禁止遊客來台，當時有討論過讓旅宿業者適用千分之十的地價稅，但是地方政府如台北市就不同意，因為地價稅是地方稅，減免地價稅將影響地方財源。

不過官員也表示，不管是減免旅宿業的地價稅還是房屋稅，受惠的應該還是大型業者，因為小型旅館如果是中古屋，房屋評定現值與公告地價皆不高，其地價稅、房屋稅負也不高。

(工商 )