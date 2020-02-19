由於新冠肺炎(COVID-19)疫情擴大，尤其我國日前出現第一例新冠肺炎病逝案例，今(19)日中央流行疫情指揮中心表示，已故中部白牌車司機的妹妹也確診新冠肺炎，林口長庚兒童感染科主治醫師邱政洵表示，醫師詢問病患的「TOCC」機制不是要窺探病患隱私，而是要在防疫上做到最嚴格，因此不只要問，而是要問得精準，才能將防疫缺口極小化。

林口長庚兒童感染科主治醫師邱政洵表示，TOCC評估包含旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster)，是醫師及醫護人員了解受檢疫對象情況的重要評估依據，尤其現在有中港澳旅遊史的入境對象都要居家檢疫14天，職業史更不用說，各國許多首例境內感染對象大多是計程車司機，群聚就更不用說，然而TOCC評估中最常被忽略的是「接觸史」。

邱政洵以2005年重創韓國的MERS為例，當時首爾三星醫院遭到封院，與我國和平醫院類似，該國有位男性從中東科威特返韓，因為身體稍微不適到了平澤聖母醫院住院，當時還未確診，而該男曾和另一位肺炎患者住同樓層，該患者還未痊癒就已離開醫院，5月20日出院時仍在潛伏期，27日因不舒服掛三星醫院急診，但在診斷結果出來時已經在開放壅擠的急診室待了48小時，當時檢疫人員沒有回溯到前一個醫院住院時的同房其他患者，造成隔離耽誤，最後導致疫情大爆發，而這位患者從未出國過。

邱政洵指出，以韓國MERS的慘劇為借鏡，就知道「接觸」絕對不能只端看和確診對象之間，檢疫或隔離對象過往的就醫動線也應涵蓋其中，強調民眾在就醫時被醫生TOCC時應該如實以報，才能將防疫工作做到最嚴謹。

(中時 )