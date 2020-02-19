受新冠肺炎疫情影響而於本月5日關閉的澳門賭場，將於20日凌晨零時恢復營業。澳門博彩監察協調局今(19日)表示，明日凌晨零時重新開放的博彩娛樂場共有29間，申請延緩開放的有12間，而重新營業開放的賭檯僅原數量3成以下，共約1800張。為防範疫情，澳門當局已於昨日到賭場檢查清潔與消毒工作。

據《東網》報導，因應新冠肺炎肆虐，澳門於本月5日起關閉所有賭場15天，封閉期明日(20日)凌晨屆滿。博彩監察協調局說，其中29間賭場將於20日零時開始營業，開放的賭為原有數量的30%以下，僅約1800張，主因是場內人與人之間亦要保持較遠距離。

報導說，娛樂場重開之後，博監局將聯同衞生局和勞工局，持續關注娛樂場的衞生情況及員工安排。

另外，為了加強娛樂場的防疫措施，博監局昨天(18日)聯同衞生局與6大博企開會，衞生當局向各博企發放了相關的衞生防疫指引和建議，博監局與衞生局代表昨午到各娛樂場檢查及指導場內的清潔和消毒工作。

(中時電子報)