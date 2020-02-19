劉真、辛龍。(本報系資料照)

知名國標舞老師兼藝人劉真，今(19日)驚傳動心臟手術裝葉克膜搶救中，稍早辛龍經紀公司老闆吳宗憲也終於鬆口，坦言辛龍正在醫院照顧。其實當年劉真點頭嫁辛龍，原因更是讓外界好奇，對此劉真昔在中天《SS小燕之夜》甜蜜表示，是辛龍的「坦白與真誠」打動她。

劉真、辛龍2014年在夏威夷舉行浪漫婚禮，婚後一個多月，她特地上節目分享新嫁娘幸福，透露兩人是在2012年擔任《超級模王大道》評審認識。當時辛龍怕她一個人被冷落，在與其他來賓聊天同時，也不忘顧到她，貼心又禮貌的表現讓劉真對他留下好印象，當天也互留電話。

「他真的對我很好！」不乏小開追求的劉真，不諱言被辛龍的「坦白與真誠」打動，「大家會覺得我這樣的女生是不是很難追，然後就會想很多，可是他沒有，如果要吃飯他就約我…」此話一出，連主持人張小燕都忍不住把手放在心窩位置，一臉感動認同。

劉真多年好閨蜜楊麗菁，也透露其實劉真有很多帥哥、小開追求者，可是劉真都不要，因為劉真不喜歡不安定的感覺。劉真說：「其實真的緣分，就是在對的時候認識對的人。」

(中時電子報)