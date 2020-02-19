台北地檢署今（19）日指揮台北市調處，前往技嘉（2376）旗下子公司技宸公司，就一件2018年間未取得經濟部國貿局輸出許可證申請的產品輸出案進行了解，並約談技宸董事長、同時也是技嘉總經理李宜泰，及另3名相關人員。技嘉發出重訊澄清，直言該案僅是報關疏失的烏龍事件，並早已取得國稅局裁定不處分的回函。

據了解，技宸於該案中被北檢指為是要輸出至伊朗的「戰略性高科技貨品」，其實是單件價值僅7萬餘元的螢幕產品，由於報關時的HS Code輸入有誤，以致該單件產品之輸出許可證有誤，因此並未出關。

技宸後續在進行相關改正及補件說明後，亦於2019年1月31日時收到國貿局回覆「不予處分」的回函。

技嘉則在隨後發出重訊澄清，該案純為報關公司的烏龍事件，技宸從未銷售管制貨品至敏感地區、該案亦無實際銷售行為。而案中所指的貨品，價值僅有美金2,500元（約合新台幣7.5萬元）。

技嘉對於此回遭指控之相關不實報導頗為不滿，強調其作為一國際級及上市公司，品牌與產品並受市場一致肯定，公司始終堅守客戶的信賴，恪遵法律為營運基石，同時資訊系統也設定銷售管制多年。公司亦已評估將對不實指控之報導內容採取法律行動。

(工商 )