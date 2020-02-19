霍正奇在民視八點檔《多情城市》開播時就出席記者會，後來劇情中也曾驚鴻一撇露過臉，在播出超過100集後，最近這神秘的角色終於即將正式現身！暌違民視八點檔17年、重回娘家的他，一進攝影棚變開心直呼：「回家真好！」並透露開拍第一天還失眠一整夜。

霍正奇表示，這次角色「羅俊」很貼近人性，他詮釋起來非常有感覺，他為此還從頭看了一次《多情城市》，完全投入在劇本裡，等待進組期間也看了很多電影跟戲劇，希望可以再多給了這個角色靈魂，讓角色更活潑有深度。

霍正奇進棚拍《多情城市》。（民視提供）

他說開工第一天壓力非常大，尤其看到大家各司其職，演員們已經培養出一套默契，他收工回家後整整失眠一整夜，腦中都是對戲情節，「可能是因為很久沒演戲，給自己壓力太大了」。不過多拍幾天後，失眠情況就完全改善，現在角色終於要出場真是太棒了，不然他一直被問「你是演哪一個角色」，因為很怕破哏，所以憋好久。

(中時 )