6年沒拍台劇的賀軍翔，繼13年前《鬥牛要不要》後，再次重返三立演出都會奇幻浪漫愛情新華劇《天巡者》，該劇獲文化部電視節目補助，19日舉行男主角公布記者會，賀軍翔一身黑色勁裝出席，飾演「驅魔真君」鍾馗的他，被讚是「最帥鍾馗」，對於奇幻愛情題材及主角活了千年等設定神似經典韓劇《鬼怪》，賀軍翔笑說不擔心被拿來跟孔劉比較，「因為我本人應該也算大叔年紀了」！

賀軍翔新戲《天巡者》演鍾馗。（羅永銘攝）

賀軍翔新戲《天巡者》演鍾馗。（羅永銘攝）

沒拍過神鬼題材的賀軍翔表示，《天巡者》的題材用台灣傳統文化結合浪漫愛情，跟韓劇不大一樣，他反倒認為自己戲裡的裝扮比較像《駭客任務》的基努李維，他也透露一直很喜歡基努李維在《康斯坦汀：驅魔神探》的感覺，希望台灣可以有一部這類題材的劇，所以他把基努李維當成角色範本，再加入自己對鍾馗的想像，來詮釋這個角色。他飾演的鍾馗在現代化身為麵包店的老闆「鍾正南」，有著明星級的帥臉，身手矯健、法力超群，白天是麵包店師傅，晚上是鬼見愁的伏魔者。他說自己的鍾馗版本會帶著創新，導演也希望有著超能力的「鍾正南」動作要像現代戲、不要太老派，「例如原本的劍指，就會改良，變成是用手勢把時空破口收回來。總之要耍帥就對了！」

賀軍翔新戲《天巡者》演鍾馗。（羅永銘攝）

賀軍翔也透露自己最怕看恐怖驚悚片，不想到戲院嚇自己，幸好這次的劇情偏重於浪漫，所以他也決定好好詮釋「最浪漫的鍾馗」，而這次角色選中他前，製作人還特別到彰化水尾震威宮鍾馗廟請示，擲筊一次就通過，賀軍翔也很開心能接演這麼接地氣的角色，這角色之於他目前沒有禁忌，「拍戲還好，應該是畫臉的人才有禁忌」。

他表示過年期間放縱自己大吃，沒想到年後就開拍，因此開拍前就節制飲食，不吃澱粉，晚餐也盡量不吃，並搭配跑步健身，讓自己從78公斤瘦到現在72公斤，恢復到跟13年前拍偶像劇《鬥牛要不要》是一樣的體重。大家也好奇由於演出神職人物，在拍戲期間會否吃素，他笑回：「我都已經不吃澱粉了，就讓我吃點肉補充體力吧！」另被問到是否會有需裸露的戲，賀軍翔笑說裸露戲沒問題，雖然身材沒走鐘，但還是要等他一下，讓身材練結實一點再拍會比較好看。

賀軍翔去年12月被拍到與朋友聚餐，與一位女子過從甚密，出現牽手、擁抱甚至疑似接吻畫面，他親自解釋，當時是他即將到大陸拍戲，好友一起為他踐行兼提前慶生，當時喝了一點小酒，才有動作較大的肢體接觸、較熱情，新聞出來時他在橫店拍戲，但也趕緊在第一時間打電話跟老婆解釋，獲得老婆的諒解，就是好朋友的互動，大家不用想太多。他承認當時有擁抱、牽手，但絕對沒有接吻，女方後來也跟他道歉。至於之後親密戲是否需要報備？「還好，一直以來都是演員，太太也理解，這次也是她鼓勵我接這角色。而且親密戲應該也不會親密到哪裡去」。

賀軍翔13年前演出《鬥牛要不要》。（三立提供）

賀軍翔、邵雨薇等演員日前出席《天巡者》開鏡。（三立提供）

聊到女兒美寶，賀軍翔說女兒剛滿三歲，長大了也已經很會說話，所以現在希望可以有作品給女兒看，讓女兒看到爸爸很帥的一面，他還吃醋地說女兒比較黏老婆，只有要買東西的時候才會找他。因為平時看到女兒一個人玩很孤單，未來想再生，問到想生幾個，賀軍翔老氣橫秋地：「隨緣吧，但還是希望多一點子孫，能生幾個就生幾個！」

新冠肺炎疫情蔓延，他說他1月12日就從橫店拍完電影《趙子龍》回到台灣，回來之後大陸的疫情就蔓延開來了，但在那之前他就有聽說有傳出一些肺炎疫情，現在帶女兒出門一定會幫她戴口罩，盡量不要去公共場合，也常幫她洗手，也怕小孩子感冒。他也因平常就有買口罩習慣，所以沒有排隊搶買口罩的困擾。

(中時 )