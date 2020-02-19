新冠肺炎疫情持續肆虐全球，鄰近台灣的日本幾乎天天有新增病例，麻醉科醫師邱豑慶日前才在臉書發文，建議在這個非常時期，暫時別前往日本。沒想到，近日仍有網友私訊問能不能去，因此他又再度發文警告大家，「你確定這個時節，還敢去」？

身為哈日族的邱豑慶貼出稍早「鑽石公主號乘客下船後，日本將乘客載往車站原地解散」的消息來警告大家，他表示，第一次慶幸自己不是日本人，最近還是有人持續私訊他，「我XX月才要去日本，沒關係吧？」、「我全程戴口罩？沒關係吧」，甚至還有人覺得「最近的機票和飯店都降價了，飛東京才6000元欸」，他回應，沒辦法阻止你，反正講再多也比不上貪小便宜的心。

邱豑慶比喻，這如同出了問題的廠商，人人喊抵制，但風頭過後，來個『買一送一』人氣就回來了，「沒有什麼是買一送一不能解決的，如果有的話，試試看買一送二」。

邱豑慶提醒，在這個時候到日本旅遊，有可能會『買一送醫』，但老話一句，自己選的、自己承擔，如果到時候斷航或是被禁止入境的，不要再來怨政府或是要求包機就好。

(中時電子報)