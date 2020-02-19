小時候總會有那種「很不喜歡」、「愛欺負人」的同學，有網友就說，自己小學時常遭到一名男同學霸凌欺壓，也未曾和好。但他日前卻收到對方的婚禮邀請，讓他回憶起小時候被那段黑暗的記憶，直言「是你沒有朋友可以邀請了嗎？」。

原po在《Dcard》po文《惡意推我滾下樓的同學竟然邀請我參加他的婚禮》，原po表示小時候總是欺負人、向他勒索要錢的小學同學，居然有膽邀請自己參加他的婚禮，「坐國小同學桌」。原po說，這名同學曾經從3樓樓梯從3樓惡狠狠的推他下樓，害得他摔下去頭腫起來，他卻還笑笑的說「啊!真不好玩，頭沒有流血欸!」這名「技安」甚至搶走原po的早餐錢，害他常常餓肚子，這些事情也讓原po至今仍銘記在心，到現在想到都還是非常不開心。生氣的說：「你知道你給我多大的陰影嗎？」、「我恨你」

許多網友看完原po的經歷也紛紛為他抱不平，有網友建議他去參加「好好的復仇一番」留言「你可以去再問能不能上台為新人致詞，然後把他小時候的豐功偉業講出來給大家聽」、「直接在最熱鬧的時候直接講，最好自備大聲公，反正婚禮上都是他認識的人，當年他污辱了你當天就還了回去讓他顏面盡失」也有網友直指「邀請不熟的人參加婚禮是圖紅包 難道當你朋友」

(中時電子報)