參加民主黨總統初選的前紐約市長、億萬富豪彭博的競選顧問歐布萊恩表示，如果他當選總統，可能會賣掉旗下的財經資訊與媒體公司，也就是1981年創立的彭博有限合夥企業（Bloomberg L.P.）。彭博此舉，是希望展現出他與川普在此類議題上，立場天差地遠。

彭博近來遭受參與初選的對手攻擊，藉由龐大財產大打廣告，並以人海戰術聘用大批人員打選戰。

歐布萊恩18日接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人阿曼波兒（Christine Amanpour）專訪，表示彭博不會像川普那樣踩到利益衝突的界線。

川普先前把他的企業王國交付信託，但川普本人沒有完全脫離川普集團，引發外界批評；川普也曾意圖在邁阿密郊區的自家高爾夫球場，舉行今年的7大工業國峰會，也遭朝野撻伐圖利自己，最後川普打消此念頭。

歐布萊恩的說法，算是重申彭博在2018年，被問到類似問題時的立場。當時彭博說，會把公司交付盲目信託(blind trust)，或者賣掉。但他也稱，「以我的年紀，如果可以賣掉，我會這麼做」「人在某個時間都會死，所以你會希望在那之前就做。」

歐布萊恩表示，彭博如果入主白宮將會公開報稅紀錄。川普上任後一直拒絕公開報稅紀錄，去年底法院裁定，川普必須交出2011到18年的報稅單，交給正在調查他選舉期間財政舞弊的紐約檢方。

(中時 )