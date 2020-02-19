因應新冠肺炎疫情，台糖特別生產的小瓶裝75％平價防疫酒精，每瓶45元，今天首先在全家超商鋪貨，每店只配5瓶，結果一上架就被搶購一空，供不應求。台糖表示，為因應疫情，只能有多少產能先供多少，預計10到14天後即可增產3成，屆時民眾就可到統一超商、OK、萊爾富其他三家以預購方式購買。

台糖原本就有自產500ml 的95％酒精，每瓶62元，在自家蜜鄰超商與經銷商鋪貨連鎖藥妝店販售，一周約鋪貨9萬瓶。但是肺炎疫情酒精熱賣，台糖配合疫情以委外方式加開產線，生產350ml、濃度75％的台糖平價防疫酒精。目前日產能可達1萬7280瓶，今開始先配送到全家3600店販售。結果一到貨，全家各店很快就掛出「售完」字樣。

台糖商品行銷事業部副執行長李福安無奈：「本想達一定產能再販售，但因為疫情緊急需要，只好有多少先供多少。」。預計10到14天後，產能可多出3成，每日生產超過2.2萬瓶。屆時多出的5000瓶，除全家外，可以開始分配到統一、萊爾富與OK三大超商。

但是李福安強調，受限產能，這三大超商如果每店都配，1個店大概只有1瓶，因此除全家外，其餘會採用預購方式，例如民眾可在統一的Ibon便利生活站或網路預購，再依量配送。

台糖呼籲，一瓶酒精即可用1個月，且酒精是易燃物，不宜囤太多在家裡，呼籲民眾夠用就好。

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(中時 )