鹿港鎮長許志宏關心文化保存，公所委託陳宗蔚重塑鹿港武廟文衡聖帝。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮長許志宏關心文化保存，公所委託陳宗蔚重塑鹿港武廟文衡聖帝。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

陳宗蔚重塑鹿港武廟文衡聖帝。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮武廟文衡聖帝神像已經有百年歷史，鹿港鎮公所為了保存文物，特聘請在鹿港唯一泥塑師陳宗蔚重新塑造與本尊同樣尺寸的神像，以便日後神明賜福踩街活動，由新塑神像代表出巡。並請來桂花巷藝術村駐村藝術家陳俊位製作神明的椅，寫下薪傳的新頁。

陳宗蔚從小接觸寺廟，小時候就花零用錢買黏土、陶土來捏塑神像，自己探索，曾向嘉義泥塑匠師張瑞益學習泥塑神像，再拜師人間國寶粧佛大師施至輝門下，是其首位外傳弟子。

陳宗蔚表示，泥塑神像比木雕神像要繁複甚多，從培養土開始，必須自己調配填土，曬乾變成土塊，之後再打碎澆水、再曬乾，重複20次，才能培養出可以雕塑神像的土，武廟文衡聖帝的2尺2來計算，大約要使用6公斤的土。

胚體完成之後需要 2至3週的陰乾，再進行胚體研磨打底，以及表上棉紙加水膠，全部完成之後才開始按照粧佛的修光、開臉、打底漆、細研胚體、盤線、安金化色，到作神帽、植鬚、安龍球、製神器等步驟。

鹿港鎮長許志宏表示，泥塑工藝也是即將失傳的技藝了，這次文衡聖帝意義重大，這次慶來製作神明座椅的陳俊位，也曾以作品「湛藍．染凳」榮獲德國紅點設計獎，這次攜手為鹿港文化再創亮點。

(中時 )