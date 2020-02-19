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美國智慧機龍頭蘋果18日針對該季財測發出警告，強調新冠肺炎疫情造成嚴重衝擊，今年最新一季的財報恐怕不樂觀，消息一出，蘋果股價盤中下挫逾2%，終場下跌1.83%、收在319美元。然而，其他尖牙股(FAANG)股價卻上漲，Netflix股價更是上漲1.94%，這與蘋果高度依賴大陸市場有相當關係。

美股18日收盤，臉書(FB)上漲1.69%、網飛 (NFLX) 上漲、亞馬遜 (AMZN) 上漲0.97%、谷歌 (GOOGL) 上漲0.05%，僅蘋果(AAPL)下跌1.83%。NYSE FANG+ Index也未受到蘋果發布財測警告一般，18日終場上漲74.26點或1.98%，再創歷史新高紀錄。

新冠肺炎疫情衝擊下，績優的大型科技公司就成為投資人熱門標的，除了保證該公司未來穩定成長，資金流流動性佳、財報表現亮眼等特點也起了防禦作用。

不過，新冠肺炎嚴重衝擊在大陸的供應鏈，蘋果委由生產晶片的全球晶圓代工龍頭台積電、最大組裝代工廠鴻海，以及歐洲的Dialog半導體也在這段期間股價一度回落。就在蘋果18日走跌1.83%，台積電ADR當日重挫近3.5%。

相較於其他尖牙股來看，大陸市場貢獻蘋果營業利潤比重也偏高，顯然只要大陸市場出現問題，蘋果業績表現也會受到很大程度影響。

(中時電子報)