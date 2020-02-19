新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續延燒，不僅我國口罩大缺，許多國也都是一罩難求。不過卻有消息指出，大陸北京連鎖賣場「華聯」今（19）日在各據點開賣口罩，吸引不少民眾一早到店家門口等待備貨。賣場上一盒盒口罩堆積如山畫面震撼，卻沒人想買，原來是口罩的「天價」曝光後，民眾遲遲買不下去。

新冠肺炎在全球鬧出口罩荒，連身為製造地大陸也大缺貨，不過卻傳出北京連鎖賣場供貨充足。網友在PTT指出，北京《華聯（BHG）》生活賣場今開賣口罩，不但備貨足夠，更「沒有限購」！不過，卻引起大陸網友反彈，原來是民眾到現場發現，一盒50入的「一次性非醫療口罩」竟要價500元人民幣（約新台幣2150元）！讓急用的陸民也吃不消，直呼好貴，「想舉報了」。

細算華聯的天價口罩一片要價10元人民幣（約新台幣43元），價格曝光後在大陸網上引起熱議，其中在網路論壇《凱迪》上，就有許多民眾表示，真的「賣太貴了！」而賣場上的溫馨提示寫著「防疫用品，絕不漲價」標語顯得格外諷刺。網友指出，「賣太貴了，起了極壞的示範作用」、「非醫療用一次性口罩，成本才幾分錢吧？」更有網友指出，「2元一個不罰，10元一個的不罰，專罰賣1元一個的。」

細算華聯的天價口罩一片要價10元人民幣（約新台幣43元），價格曝光後更在大陸網上引起熱議。（摘自凱迪論壇）

不過台灣PTT網友卻一致認為「超佛心」，其實是狂酸那些嫌口罩一個5元賣太貴的人，「堆嘴5 、6塊貴的，來看看啊」、「很便宜欸，一片不到50元」、「某人：6元是不是圖利、8元是不是圖利」。

(中時電子報)