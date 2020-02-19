川普18日發推文表示，很難得表態，若一貫以「國家安全」為藉口，禁止外國購買美國的產品，這將使得美國市場與外國交易陷入困難，以至於美企被迫撤離美國市場保持競爭力。川普特別指出：「我希望大陸購買世界上最好的客機發動機」。

這兩日除了傳美國要禁奇異(GE)公司要出售給大陸開發的客機C919的發動機及漢威聯合（Honeywell International）的飛控等其他系統出口，還有一件跟台灣更有關的，就是要傳聞要禁台積電再供貨給華為晶片，讓華為「一個晶片也拿不到」。但川普的只提發動機，卻沒提晶片之事，可見在川普心中禁止供貨華為晶片可能還在猶疑，但發動機一事，他已有定見，就是「不會禁」。

川普不禁奇異及漢威聯合供貨給大陸的客機廠，可能早已認清的一個事實是。在軍事業工業及至航太工業早已獨力發展，而且有相當基礎的大陸，民航機發動機及飛控系統對大陸技術而言，並非做不到的事。雖然軍機的發動機和民航機的發動機要求不同，但就性能而言，軍機要求更高，民航機的要求主要在安全性與穩定性(舒適性)，大陸要發展自家的民航機發動機產業，難度不高。

另外，民航機發動機也並非美國奇異公司的獨門生意，英國的勞斯萊斯(Rolls-Royce Group)在發動機市占僅次奇異，加拿大的普拉特·惠特尼（Pratt & Whitney)，也是一大廠商。國際航空發動機公司（International Aero Engines AG,IAE）是美、英、德、日四國合資，連義大利飛雅特都有飛雅特航天（FiatAvio）。所以在第一階段陸美貿易協議，其實就已經將美製發動機列入大陸的採購清單中，這個協議的目的意在排除其它國的競爭者。如果現在美國自已禁賣，除了違反協議外，也給其它國家競爭者製造機會，川普在這一點並沒有犯傻。

至於大陸客機C919為何要採用美製的發動機及飛控系統，其實只是為了早點拿到美國聯邦民航局(FAA)的適航證，這樣才能早點投入商用市場，也並非非要美製產品不可，這一點與製造晶片設備有很大的不同。

(中時電子報)