知名國標舞老師兼藝人劉真，今(19日)驚傳動心臟手術裝葉克膜搶救中，稍早辛龍經紀公司老闆吳宗憲也終於鬆口，坦言辛龍正在醫院照顧，消息一出更令外界震驚原本好好的人為何會變這樣？

然而據聯合報報導，劉真在年前查出心臟瓣膜脫垂，原以為手術不大，未料卻在手術過程中發生心臟驟停，才緊急裝上葉克膜搶救。

對於劉真傳出因心臟瓣膜脫垂手術，心跳一度暫停，裝葉克膜搶救，辛龍經紀人回應：「不好意思，關於劉真老師的狀況，就如同白天所說，公司對於公司藝人的私事不會過問，加上劉真老師非本公司藝人，所以更加不清楚老師的事情，公司這邊等確定消息後會再做回應。」

其實劉真原本是不婚主義者，當年嫁給辛龍更是震驚演藝圈一時。連多年閨蜜楊麗菁都說，劉真有很多帥哥、小開追求者，可是她都不要，因為劉真不喜歡不安定的感覺。劉真說：「其實真的緣分，就是在對的時候認識對的人。」透露被辛龍的坦白與真誠打動。

(中時電子報)