蘆洲父子住家輕生亡 最後簡訊「錢下輩子再還」 19:072020/02/19 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市蘆洲區一對父子，今下午被發現在家輕生。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今下午5時許，新北市蘆洲區一對父子驚傳在家輕生，68歲的陳姓男子下午3時許傳簡訊給朋友，內容提及「欠的錢下輩子再還」，該友人聞訊，趕緊連絡陳男女兒，不料女兒返家後，發現父親及41歲的弟弟倒臥家中，警消人員到場時，2人已明顯死亡，初步研判並無外力介入，但現場未留有遺書，詳細事發原因，仍待進一步釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #輕生 #簡訊 #父子 #蘆洲 #女兒 也許您會感興趣 推薦閱讀 五股單親媽攜兒女輕生 社會局曾探視：經濟壓力大 18:312020/02/16 社會 單親媽勒斃2子女 輕生獲救 04:102020/02/17 社會新聞 新北蘆洲養生館凌晨疑遭縱火 1越南女子命危 06:302020/02/17 社會 阿伯求愛不成 22歲越南嫩妹按摩女慘遭潑汽油燒死 08:072020/02/17 社會 狠男提汽油狂潑店員 燒死越南妹畫面曝光 11:342020/02/17 社會 美女主播半夜遇恐怖跟車 嚇到直接開往派出所 16:212020/02/17 娛樂 父子檔竊電挖礦 偷台電8500萬 04:102020/02/18 社會新聞 養生館縱火案嫌仍在逃 蘆洲警方強勢掃蕩治安場所 12:462020/02/18 社會 防疫延後開學 蘆洲警擴檢護治安 14:472020/02/18 社會 公司經營不善 八里夫妻車內雙亡手機定位尋獲 20:492020/02/18 社會 社會熱門新聞 嘉義市中山路科技執法 單月違規逾3000件 - 社會 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 蘆洲父子住家輕生亡 最後簡訊「錢下輩子再還」 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 悲劇！情人節和男友坐床上 嫩妹下面瘀青了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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