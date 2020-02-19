今下午5時許，新北市蘆洲區一對父子驚傳在家輕生，68歲的陳姓男子下午3時許傳簡訊給朋友，內容提及「欠的錢下輩子再還」，該友人聞訊，趕緊連絡陳男女兒，不料女兒返家後，發現父親及41歲的弟弟倒臥家中，警消人員到場時，2人已明顯死亡，初步研判並無外力介入，但現場未留有遺書，詳細事發原因，仍待進一步釐清。

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