白沙屯媽祖徒步進香活動19日開放報名，大批香客湧入拱天宮，等待辦理報名手續。（巫靜婷攝）

白沙屯媽祖徒步進香活動19日開放報名，大批香客湧入拱天宮，依序辦理報名手續。（巫靜婷攝）

白沙屯媽祖徒步進香活動19日開放報名，香客報名完成後，領取活動衣物等。（巫靜婷攝）

台鐵因應白沙屯媽祖進香活動，3月23、24日及4月1日加開南下、北上班次。（拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

白沙屯媽祖進香報名首日破萬人

白沙屯媽祖徒步進香活動3月24日出發，19日起開放民眾報名，通霄拱天宮一早就被各地信眾擠爆，宮方指出，去年參加人數破10萬大關，今年雖有新冠肺炎疫情影響，信眾仍報名踴躍，另外，台鐵因應進香活動將在3月23、24日及4月1日加開南下、北上班次。

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步至雲林縣北港朝天宮進香，為年度宗教盛事，參加人數連年增長，19日開放報名首日，就有1萬多人報名，不少團體一報就是2、300人參加，排隊民眾上午8點就將宮內擠得水泄不通，熱度絲毫未受新冠肺炎疫情影響。

拱天宮總幹事陳春發指出，每年報名首日都會出現爆量情形，因此今年推出新制，開放40人遊覽車團客可提早1周報名，上周就有36輛遊覽車報名成功，還是呼籲信眾，避免人潮擁擠，可多利用非假日到宮報名，到3月23日媽祖出發前都會受理。

陳春發表示，今年進香剛好碰到疫情發生，天上聖母慈悲，在神威庇佑之下，相信進香活動會很平安、順利，當然也相信政府對於疫情控制的很好，出門在外，信眾若有個人感覺身體不適，還是戴上口罩比較好。

拱天宮另指出，經過立委陳超明爭取，台鐵將於3月23、24日加開南下、北上各1車次；4月1日加開南下、北上各3車次，提供參加白沙屯媽祖進香的信眾，更便利的交通運輸，歡迎多加利用。

(中時 )