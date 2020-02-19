苗栗縣政府向衛生福利部社會及家庭署爭取經費，規畫利用苑裡鎮3里社區聯合活動中心及新復社區活動中心，辦理「公共托育家園」，可提供通苑地區家長托育0到2歲的幼兒，社會處指出，委辦計畫預算金額各為320萬元，自去年底公告招標，流標2次，18日再度招標，希望廠商踴躍投標。

苑裡鎮位於苗栗縣境南端，去年共有202名新生兒，苑裡鎮公所配合縣府推動公共托育政策，規畫提供鄰近親子公園預定地的苑東苑南苑北3里社區聯合活動中心1樓空間、新復社區活動中心2樓空間作為公共托育家園，鎮長劉秋東提到，縣府若順利標出，將可造福通苑地區上班族的托育需求。

縣府主管單位社會處長楊文志說明，公共托育家園概念類似於一般的托育中心，但其中的設施與照顧人力比將成為縣內試辦公共托育的示範，1名合法保母照顧3名幼兒，更勝於法定1比5的規定，園內除了加強安全、防撞設施，遊憩區也多了分休閒感，營造「Family」的氛圍，就像在家托育一樣。

楊文志表示，3里聯合活動中心1樓預計開設2班，共24個名額；考量許多通苑民眾通勤大甲就業，因此新復活動中心2樓開設1班，共12個名額，費用為每月每人1萬1400元，政府補助3000元，將優先開放弱勢民眾及一般經濟戶報名，必要時採取公平、公開抽籤。

(中時 )