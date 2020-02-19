日前傳出即將裁員的香港航空今天正式通知解僱員工，在未來3天內會有約400人陸續收到解僱通知，受影響員工包括機組及地勤人員。而因應疫情預防措施，機上將不提供書報與枕頭、毯子，飲食服務只提供瓶裝水。

據《香港01》報導，由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，令香港旅遊業及航空業步入寒冬，國泰航空及香港航空早前向員工推出無薪假計劃，以應對航班停飛的情況。香港航空亦證實，今年將進一步減少人手，共影響約400名員工。

報導指出，香港航空今日170名員工陸續收到解僱通知，即日起生效。港航回應稱，受裁員影響總共400名員工，包括機組及地勤人員，包括正放無薪假期的員工，受影響的機艙服務員最後的受僱日期為2020年3月18日。

另外，香港航空表示，為減低機組人員及乘客接觸到新型冠狀病毒的風險及加強預防措施，除限制機艙活動，將臨時調整機上服務，除了不會提供被和枕頭，也不會提供雜誌及報紙，而且機上餐膳服務只會剩下水，其中會為商務艙乘客提供瓶裝水，經濟艙乘客則有盒裝水。

(中時電子報)