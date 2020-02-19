新北市有一名男子與前妻藕斷絲連，甚至替林女預約「陰道4D緊縮手術」諮詢，沒想到卻被正宮發現，氣得質問：「她的XX是你在用的吧」？沒想到這名男子居然回應：「之前是啦，現在我不知道」。鄭弘儀在《新聞挖挖哇》中分享這名男子與前妻離婚後仍往來密切的案例，甚至還花錢給前妻，讓她做「陰道4D緊縮手術」，被正宮發現後，憤而向法院提告。

鄭弘儀分享一位男子與前妻仍往來密切，甚至花費讓她做「陰道4D緊縮手術」。 （圖／新聞挖挖哇Youtube）

在節目中，鄭弘儀提到，這名男子面對正宮的憤怒，竟告訴她：「她（指前妻）幫我們的女兒洗頭、吹頭髮，不計前嫌，這胸懷真的我們兩個要好好學習」。正宮忍無可忍，更加碼爆料，男子曾傳內容曖昧的訊息給前妻，「我就是太笨才離開你這麼優秀的老婆，我真是王八蛋，害我後悔到現在」，除夕夜，這名男子竟帶著孩子到前妻住處與她開心團聚。

正宮發現後暴氣，質問：「她的XX是你在用的吧」？（圖／新聞挖挖哇Youtube）

對於正宮的提告，2人否認偷情，男子辯稱，他和前妻有2個孩子，本來就有義務去處理，不能逃避責任。不過法官認為，雙方已逾越一般男女互動分際，依此判賠。

醫師稱會吃回頭草，是對現在的不滿意。（圖／新聞挖挖哇Youtube）

獲邀來賓稱，男人偷吃不意外，但花錢給前妻做私密處手術，還繼續自己「使用」就有點誇張了，根據眼科醫師黃宥嘉表示，這種再吃回頭草的行為，相當常見，主因是一方面對現狀不滿足，覺得別人比較好，另一方面是沒有能力找到更好的，所以就之前的拿來用一用，至於報導中提到「陰道4D緊縮手術」，醫師坦言，其實這就是噱頭，讓私處比較緊實而已。

醫生也提到私密處4D緊縮手術，這就是噱頭而已。（圖／新聞挖挖哇Youtube）

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(中時電子報)