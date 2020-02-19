英國1月CPI年率創6個月新高 19:312020/02/19 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國統計局周三公布1月消費者物價指數（CPI）年率，從12月的1.3％上升至1.8％創6個月新高，高於市場預估的1.6％，跟英國央行的2％通膨率目標相當接近。 1月CPI年率上升主要是由燃料價格上漲所帶動。外界認為英國通膨增溫後，將會增加家庭支出負擔而可能影響民眾消費力。 (工商 ) #英國 #CPI #年率 #新高 #統計局 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-汽車》和大1月營收登5個月新高，全年看俏 13:242020/02/15 財經 台積投資新高 應材、ASML搶商機 04:092020/02/16 財經要聞 興櫃營收王遠壽 創同期新高 04:092020/02/16 產業特刊 新冠肺炎打擊香港經濟 陳茂波料財赤創歷年新高 11:522020/02/16 兩岸 《電腦設備》1月營收逆勢登峰，安勤喜登3個月新高 10:002020/02/17 財經 《觀光股》無畏關禁閉，紅馬續飆21月新高 11:082020/02/18 財經 去年墊償基金墊償人數 創10年新高 13:312020/02/18 生活 去年土地交易創4年來新高 高雄面積增幅為六都至高 17:042020/02/18 風格 去年土地交易創4年新高 高雄面積增幅六都之最 17:072020/02/18 財經 全球股利飆新高 今年恐放緩 04:102020/02/19 全球財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 不滿讓孟晚舟案引爆？ 華為死咬抓耙子再揭內幕 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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