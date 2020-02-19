英國統計局周三公布1月消費者物價指數（CPI）年率，從12月的1.3％上升至1.8％創6個月新高，高於市場預估的1.6％，跟英國央行的2％通膨率目標相當接近。

1月CPI年率上升主要是由燃料價格上漲所帶動。外界認為英國通膨增溫後，將會增加家庭支出負擔而可能影響民眾消費力。

(工商 )