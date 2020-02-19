義大利經濟部長瓜堤耶里在周三表示，如果新型肺炎疫情爆發帶來重大影響，義大利今年國內生產毛額（GDP）成長幅度預測可能要往下修正0.6個百分點。

義大利政府在去年9月預估今年經濟成長0.6％。國會預算辦公室（UPB）上周預估僅成長0.2％。

假如疫情真的像瓜堤耶里預測那樣造成重大影響的話，按官方原先的經濟成長率預測來看，即表示義大利今年經濟零成長。

(工商 )