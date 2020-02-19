新型肺炎疫情可能令義大利經濟今年零成長 19:322020/02/19 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 義大利經濟部長瓜堤耶里在周三表示，如果新型肺炎疫情爆發帶來重大影響，義大利今年國內生產毛額（GDP）成長幅度預測可能要往下修正0.6個百分點。 義大利政府在去年9月預估今年經濟成長0.6％。國會預算辦公室（UPB）上周預估僅成長0.2％。 假如疫情真的像瓜堤耶里預測那樣造成重大影響的話，按官方原先的經濟成長率預測來看，即表示義大利今年經濟零成長。 (工商 ) #義大利 #預測 #耶里 #瓜堤 #肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸生面對肺炎疫情這些天（下） 04:092020/02/15 兩岸藝文 《國際產業》新冠肺炎疫情延燒，IBM退出RSA資安大會 15:232020/02/15 財經 主持受肺炎疫情波及 胡瓜節目不開放觀眾 16:042020/02/16 娛樂 武漢肺炎疫情擴大 東南亞旅遊業受重傷 17:002020/02/16 國際 新冠肺炎疫情恐失控 安倍支持度暴跌 22:292020/02/16 國際 新冠肺炎疫情衝擊 南市觀光工廠業績掉4成 推優惠攬客 13:042020/02/17 生活 新冠肺炎疫情衝擊 台在陸求職者63％回流或南進東協 13:502020/02/17 財經 新冠肺炎疫情未納國高中畢業生取消出國退費問題 15:482020/02/17 生活 受新冠肺炎疫情衝擊 陸「全國兩會」確定延期！ 15:592020/02/17 兩岸 科法斯：新型肺炎疫情雖非「車諾比危機」 但壓力正增大 18:362020/02/17 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 不滿讓孟晚舟案引爆？ 華為死咬抓耙子再揭內幕 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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