受到新冠肺炎疫情影響，對各類產業衝擊已經逐漸浮現，台南市政府勞工局收到企業通報無薪假的數目已經來到5家，影響勞工共468人，業種主要是機械製造及服裝批發，勞工局也特別提醒，雇主若讓勞工放無薪假，必須留言相關規範，不可違反勞基法規定，徒增勞資衝突及爭議。

南市府勞工局長王鑫基指出，在接獲「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」(俗稱無薪假)通報後，就會派遣勞動檢查員前往了解情形，無薪假是否經過勞資雙方協商同意，且就算減少工時，薪水也不得低於2萬3800元的基本工資，以維護勞工經濟及生活。

另外以機械製造業為例，為了維護本國人就業權益，若企業同時聘僱本、外國籍勞工從事相同工作內容，不得有本國勞工放無薪假，外國籍勞工卻繼續工作的情形，不然就是違反《就業服務法》第42條規定，此外進行無薪假前應與勞工簽訂書面協議，避免爭端。

勞動部將在21日發布修正「充電再出發訓練計畫」，並公告對於減少正常工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數提高為每月120小時；事業辦理訓練課程，補助訓練費用上限也提高到新臺幣350萬元，轄內事業單位如有相關需求，也可聯繫勞動部勞動力發展署雲嘉南分署。

(中時 )