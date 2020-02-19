同時身兼網紅和台北市議員身分的「呱吉」邱威傑，在2019年11月總統大選前夕，宣布聯合其他知名網紅「視網膜」陳子見、「志祺七七」張志祺等人成立政黨「歡樂無法黨」，19日該黨終於取得內政部公文，正式成為台灣第365個合法政黨。

當時呱吉在臉書宣布要聯合其他網紅組黨的消息，表示從政後才發現政治圈內到處充滿仇恨、惡意、負面的情緒，讓他認為政治不該如此困難，從而想要改變政治，黨綱曝光後也引發熱烈討論，其中3度提到香菜，明定要「避免所有國民被香菜侵擾」，最後雖然成功集結100名創黨黨員，但最後卻因為錯過登記參選時間，無緣參與2020大選，許多粉絲、網友也都大感可惜。

歡樂無法黨在臉書宣布正式成立。（圖／翻攝自歡樂無法黨臉書）

呱吉表示已經屌打90%的其他政黨。（圖／翻攝自呱吉臉書）

今日歡樂無法黨在臉書宣布，「2020年2月，歡樂無法黨取得內政部公文，正式成為台灣第365個合法政黨」，同時也秀出內政部公文，表示歡樂無法黨符合相關法規規定，以予以備案、發給證書、圖記，但因為政黨標章涉及商標疑義，「建請再酌」。呱吉在他的臉書公布此消息，「雖然黨員人數不多，但有一席民代的我們已經屌打90%的其他政黨」，自爆公文往返期間，一度因為一位失聯黨員的資料不實，讓他的辦公室主任頭痛至極，無法完成程序，這份公文為歡樂無法黨第2季埋下伏筆。

網友紛紛表示「一年365天都歡樂」、「標章尚涉商標疑義www」、「365黨，這黨最大黨」、「政黨標章涉商標疑義…內政部還滿懂的」、「就說黨徽不要用什麼中共同路人的顏色齁」。

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(中時電子報)