為嚴防新冠肺炎病毒，新市國小開學後將準備7隻額溫槍3隻耳溫槍，由8位老師分7條動線幫學生量體溫。（劉秀芬攝）

教育局配發了漂白水、酒精、口罩等防疫物資。（劉秀芬攝）

國小開學日在即，學生人數逾1600多人的台南市新市國小，由於學校位於市區交通要道上，為避免開學後學生早上到校防疫量體溫塞車，校方19日先進行初步模擬演練，確保動線順暢，避免突發狀況。

新市國小學童人數若加上幼兒園小朋友，多達1612人，校長李智賢表示，開學後早上7點至7點40分期間，學校開放3個出入口分成7條動線幫學童量體溫、用酒精噴手消毒，量過體溫學童每人發一張識別卡片；發燒的同學將請家長帶回，若家長沒空，校方將先帶至衛生所看病，再帶回學校另闢教室安置，並請老師陪伴。

此外，幼兒園小朋友若需家長陪同進入校園，一律須量體溫戴口罩，家長幫小孩送課本、作業、衣物等等，都請放在會客室待領。老師上課前須詢問小朋友身體狀況，確認每人都有量體溫，再把識別卡片收回，並登記在聯絡簿上。

校方表示，防疫作業都依教育局指示進行，教育局也配發了漂白水、酒精、口罩等防疫物資，周日將有環保局人員到校協助全校大消毒，下周一備課日全校上百位教職員工也會一起進行演練。

中高年級由老師帶領學生以稀釋的漂白水擦拭桌椅、窗戶、門把，再用漂白水拖地；低年級教室則在放學後由導師消毒；幼兒園的老師也會加強消毒小朋友的玩具。

目前校方對防疫量體溫、校內消毒、學童發燒因應都已擬定SOP，老師們也都配合輪值導護、執行消毒工作，但校方較擔心的是，若上課中陸續有學生發燒，屆時要通知家長，又要帶去看病，或帶到安置教室，人力著實吃緊。

(中時 )