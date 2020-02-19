新冠肺炎襲向全球，蔡英文政府不願對大陸伸援手，但日本不論民間或是官方都對大陸提供物資和捐款。對此，台灣有部份網友竟消遣日本義舉。國民黨議員羅智強感慨表示：「自己不願付出愛心，還要嘲笑別的國家付出愛心」。

羅智強在臉書指出：「在新冠肺炎的這一場防疫戰中，日本、美國、德國都對大陸伸出援手。是因為他們知道中國的防疫長城若崩，遭殃的是全世界的人類，幫助中國大陸就是幫助自己」。

對是否協助大陸防治新冠肺炎，準副總統賴清德1月28日曾表示，「這部分需依照疫情指揮中心的決定」；但他強調「台灣跟中國只有一水之隔，疫情源頭一定要控制住，台灣跟國際社會共同幫助中國，也等於是幫助台灣」。羅智強贊同賴清德發言表示，「助人即是助己，不伸援手，已是自私之愚。還去嘲笑別的國家對中國大陸伸出援手？我們到底怎麼了？」

羅智強大嘆「可惜，民進黨內像賴清德一般清醒者，幾希。」

網友回應羅智強觀點：「人性都到哪𥚃去了！」、「台灣人行善愛心跑到那兒去呢？」、「等臺灣出事，看別國要不要幫」、「民粹的心扼殺了良知與良心」。

(中時電子報)