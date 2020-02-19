新冠肺炎疫情蔓延，台灣目前累計確診數達23例，其中1人死亡（第19例，身分為白牌計程車司機），引起外界格外關注。近日網上瘋傳第一時間收治、協助白牌車司機轉診的診所名字，再加上網路謠言四起，小診所淪為部分網友批評的對象。對此，一位自稱是該診所醫師的女兒也在臉書曝光父親的心聲，「沒有人做錯事，但他們卻都受傷了！」

女網友在臉書上表示，18日晚上時她在買菜的時候接到了老爸的電話，而且他的語氣異常落寞引起她注意。女網友說，手機的那端傳過來父親疲憊的聲音，還苦細地說「唉，大家都認識我了耶」。女網友說，「我知道他其實很難過，就是因為不知道能跟誰抒發，所以才打給女兒說一說話吧，「那個當下我眼淚其實已經快掉下來了，一直以來有如超人般替我們扛著一切的爸爸，其實也有他脆弱無助的時候」。

女網友說，她為了掩飾自己快哭出來的聲音，她當下只好安慰爸爸，「那就收一收休息啊，不要看診了啦，看什麼看？」但父親卻又輕輕地回應，「可是努力了那麼久、那麼多年耶，每天兢兢業業從沒鬆懈過，我沒做錯事，為什麼要被批評不能看診？」

女網友無奈感嘆，爸爸是一個認真工作、對每個病患都放在心上的人，現在卻被貼了標籤。她心疼表示，一個不僅沒做錯事，甚至做了最好判斷的人，被沒求證過的閒言閒語傳得滿天飛，「甚至還有人直接跑來診所質問護理師，『醫師不是也中標住院了嗎，怎麼還可以看診？』」女網友憤怒大家把沒發生過的事情說的彷彿親眼看見一般，一句句如刀片般飛來，這是多大的傷害？她形容，「沒有人做錯事，但他們卻都受傷了！」

女網友也在PO文中曝光彰化縣衛生局來函，內文表示，她父親在診察後發現患者疑似感染新冠肺炎，積極協助患者轉診至大醫院就醫，保護醫護人員及員工健康，深受衛生局肯定。另該診所相關人員自2月3日至今皆未出現發燒及呼吸道疾病，已經超過病毒14天潛伏期，且經採檢後，相關人員檢查結果均為陰性，並無傳染之虞。

最後，女網友也感性表示，她想跟爸爸說：「不論外人怎麼評論，在我心目中你就是最棒的！」PO文曝光後，也讓許多網友看了不斷留言「加油」，藉此鼓勵女網友及她父親。

(中時電子報)