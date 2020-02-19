標準普爾全球信評機構在周二把梅西百貨信評，從最低的投資級BBB-調降1級至BB+而淪為垃圾級。

標普認為梅西百貨必須重整來改善財務，因為其競爭優勢流失速度超過外界預期。

梅西百貨因不敵網購而在2周之前，推出削減15億美元成本的計劃來因應。

(工商 )