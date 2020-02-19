梅西百貨信評遭S&P調降至垃圾級 19:432020/02/19 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 標準普爾全球信評機構在周二把梅西百貨信評，從最低的投資級BBB-調降1級至BB+而淪為垃圾級。 標普認為梅西百貨必須重整來改善財務，因為其競爭優勢流失速度超過外界預期。 梅西百貨因不敵網購而在2周之前，推出削減15億美元成本的計劃來因應。 (工商 ) #梅西百貨 #信評 #調降 #垃圾級 #標準普爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本疫情升溫 衝擊赴日旅遊 04:102020/02/15 產業特刊 原油跌勢趨緩 柴油調降0.1元汽油價格不變 13:342020/02/16 財經 商品強項與市場需求錯置 保德信台灣團隊撐場難 21:262020/02/16 財經 ESG成顯學 納企業信評指標 04:102020/02/17 金融．稅務 陸供應鏈染疫影響台企獲利 外銀預警 留意企業信用違約 04:102020/02/17 金融．稅務 星調降今年經濟成長預估 可能陷衰退 13:042020/02/17 財經 肺炎衝擊 泰估今年經濟成長率僅2％ 星可能萎縮 20:012020/02/17 財經 星國不妙 今年GDP恐負成長 04:102020/02/18 財經要聞 獲標普、中華信評肯定 輸銀長短期信評 領先全台 04:102020/02/18 投資理財 那指尾盤翻紅 台股小幅開高 09:202020/02/19 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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