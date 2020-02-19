老字號的宏遠證券一出手做數位App就與眾非凡，率先領先做「輿情、鄉民分析」及「即時智慧量化」的選股策略資訊提供，與同業專攻「量化選股」有很大的差異化。

宏遠證券與國立高雄科技大學財金大數據中心、群騰資訊歷經2年共同開發的「輿情大師」App，今天公開亮相，並且免費開放民眾下載使用，如果不是宏遠證券的客戶也是可以下載，無須提供個資等帳號資料。

宏遠證券是在民國50年登記設立，堪稱是國內第一家證券公司，客戶超過10萬，年齡已45~60歲為主力客群，而20~35歲族群約佔15%以下，也就是宏遠面臨開發年輕客戶的挑戰。

隨著啟用「輿情大師」App，搭起線上鄉民、即時資訊的平台介面，總經理林禎民就宣示2020年的數位開戶用戶，目標要比去年成長2~3倍。

右起為陳育仁博士、宏遠證券總經理林禎民、執行副總經理廖宏彬、副總朱良成與群騰資訊。（圖／李蕙璇攝）

高雄科技大學財金大數據中心主持人、陳育仁博士表示，這次結合AI與大數據就是先在前端資料處理，演算斷字斷詞的詞彙計算中，分析投資者詢問的意圖與向量，進一步在Big Data中（新聞雜誌、論壇、討論區等）擷取資訊做後端的大數據分析，進而建立主要功能的「AI智能小秘書」、「策略選股」、「股票快選」、「理財新聞」、「自選追蹤」、「個股查詢」與「宏遠推播」等。

目前已經蒐集建立600萬筆數據模型，超過30多種對話情境，提供技術面、財務面、籌碼面與網路聲量等四個面向量化與非量化輿情等選股策略。

執行副總經理廖宏彬表示，目前零售業多使用「輿情分析」來了解客戶需求及偏好度，而同業則多是提供財務指標選股，因此「輿情大師」App則主要是判斷市場上的輿情討論，公司內部都暱稱為「智能營業員」，可以全天透過機器人過濾掉情緒性用語，給予人性化且易懂的專業投資建議，也希望藉此吸引年輕族群，讓投資人一指了解資本市場輿情風向。

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(中時電子報)