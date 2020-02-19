總獎金264.3萬美元（約8028萬台幣）的WTA頂級賽事杜拜女網錦標賽，台灣女雙姊妹檔詹詠然/詹皓晴今天提拍上陣，可惜高居大會第2種子的姊妹倆，6比3、3比6、7比10遭美國組合克拉芙琪克（Desirae Krawczyk）/瑞絲姬（Alison Riske）逆襲。

詹詠然/詹皓晴首輪32強輪空，第二輪16強才出賽，可惜兩人在握有一盤領先的優勢下，和勝利擦身而過，這也是詹家姊妹本季第三站賽事一戰出局，今年目前合拍最佳成績是澳洲網球公開賽女雙4強，本季首冠還要再等等。

稍後寶島一姊謝淑薇的女雙16強賽也要登場，她繼續和捷克好友史崔可娃（Barbora Strycova）合作，首輪遭遇中國大陸組合韓馨蘊/彭帥，小薇和彭帥曾是雙打搭檔，兩人曾一起打下2013年溫布頓、2014法網兩座女雙四大滿貫賽冠軍，2018年第三度「拆夥」，再也未合拍，也讓這場比賽未打先轟動。

(中時 )