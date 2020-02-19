東森電視九點檔大戲《美味滿閣》將於今晚(19日)播出最終回，王傳一與謝承均兩人不斷鬥智鬥勇、糾纏許久，謝承均與茵芙陷入王傳一等人設下的埋伏，他們雖突破重圍衝出爆破陷阱，茵芙卻因此負傷。王傳一找到逃離躲藏的謝承均，和他們爆發激烈打鬥。

王傳一與謝承均劇中明爭暗鬥，但每次互喊名字嗆聲的橋段，兩人都會不停笑場，對戲時常常變成走鐘搞笑版，連工作人員都開玩笑說他們才是真正的CP。王傳一則自嘲他們是難兄難弟，因為只要他們一對戲，不是對打就是落難。笑說「有時連天公伯都會幫忙給一些『特效』，上次碧潭落水是特大豪雨，這是對打摔下樓是超級寒流。」

王傳一、魏蔓。（東森提供）

工地的對決戲也是最終回的重要轉折點，光劇本就有八頁，劇組更花了整整兩天在工地實景拍攝。現場四處都是裸露的鋼筋水泥與鷹架，所有工作人員都需依規定戴上工地帽才能入內，就連放飯時眾人都是帶著帽子在工地內用餐，畫面逗趣。王傳一表示：「我們拍攝時現場仍持續在施工中，所以外面還會有零星的砂石跟水泥磚掉落。但演員因為拍攝關係無法戴帽，其實是有所危險性的，我還開玩笑說要確認保險理賠多少。」

謝承均、茵芙。（東森提供）

也因這場有不少打戲，眾人要在裸露的水泥面上又摔又打，魏蔓要摔倒頭撞地，還要用木棍痛毆謝承均，笑說他們四個在這場戲就是瘋狂對打，但她也因此不甚掛彩。魏蔓表示：「其實劇組有備海綿墊跟安排武術指導，但我踩到水泥地上的窟窿結果就摔倒了，一摔立馬破皮。而且因為旁邊還在施工，所以風沙超大，灰塵四處飛，所以劇組趕緊幫我消毒上藥後才繼續拍。」

(中時 )