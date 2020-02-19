雨衣龍頭大廠達新工業(1315)釋出位於台中七期近2600坪精華商用土地，底價約72.36億元於今(19)日決標，最終由興富發集團以總價83.7589億元取得，雖得標單價未破紀錄，但為歷來台中土地交易最高總價，成為台中新科總價地王。

由達新工業(1315)委託戴德梁行於今日公開標售的七期地王面積約2593坪，標售底價為72.358億元，換算土地單價每坪約280萬元，該地為第四種新市政中心專用區，只能做商業使用、不能蓋住宅，其建蔽率50%、容積率650%，緊鄰台中大遠百、新光三越百貨，對面為台中市政府，屬於台中七期的精華地。

開標前一天新光金(2888)突發公告，擬投資國內不動產，被外界視為將搶下台中七期這塊地王，與緊鄰七期地王標案的917坪土地作合併開發，但最終由國內建商推案王興富發集團(2542)以總價83.7589億元、溢價率15.76%取得，換算得標土地單價，每坪約323萬元，超越2018年國泰以76.64億元買下台灣大道精華地，總價創台中市土地最高總價紀錄。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，該案為土地所有權案，又位於精華地段，台中高端商用市場為起步期，近期豪宅、豪辦、國際飯店紛紛插旗，加上台商回流速度，因這次疫情發展，會大幅加速資金回流，使該案未來利用、處分的彈性極大。

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意表示，此案為台中七期新市政唯一超過2,500坪之商用土地，鄰近台中指標商場、網銀國際企業總部；交通部分則正臨台中主要幹道，還有即將開通的台中捷運綠線，估計未來人潮可望快速串流到此精華地段。

興富發去年底才處分「CBD時代廣場」部分樓層給承租方台銀人壽，今年第一季就加碼補庫存，可見對於精華土地需求若渴。

黃舒衛進一步分析，興富發去年是全台購地王，另外，在集團布局方面更拉出房地產開發、飯店、百貨、商辦等四大事業體，代表除了擅長的住宅市場推案之外，在商用市場的著墨將更多，一旦資產去路的拼圖完整的之後，後續獵地的需求會更旺盛。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)