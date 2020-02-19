日本奧林匹克博物館二樓展場有一面參賽國國徽的同心圓大圖。(黃樹德/攝)

位於東京國立競技場的日本奧林匹克博物館，雖然裝潢陳列高雅大方，有關我國參與奧運的歷史卻嚴重失真，甚至連對岸尚未建國前我國所參加三屆奧運的旗幟也遭竄改，連楊傳廣穿著繡有青天白日滿地紅國旗服裝勇奪銀牌的羅馬奧運，代表團旗幟也被換上五星旗，中華奧會應向日本提出嚴正交涉。

日本奧林匹克博物館原本位在舊的東京國立競技場內，為配合2020東京奧運舊競技場拆除改建而遷至新址。博物館展廳位於二樓，一進去就可以看到一面圓形大圖，每屆奧運構成一個同心圓，最內圈是1896年雅典奧運，最外圈是2016年里約奧運，由內往外擴散，每一個同心圓串上所有當屆參賽隊伍的旗幟。

我國從1932年開始參加奧運，1984年奧會模式確立後，改以中華台北與會，使用白底梅花旗。之前，我們共使用過中國、福爾摩沙中國、台灣、台灣中華民國、中華民國等名稱，但無論如何變化，均使用青天白日滿地紅國旗，從未變過，奧運博物館只要尊重史實即可，把青天白日滿地紅國旗硬換成五星紅旗，只是庸人自擾。

中華人民共和國成立於1949年，換句話說，1932、1936、1948這三屆奧運不可能有人舉五星紅旗進場，當時中華民國代表中國，選手自然是在青天白日滿地紅國旗引導下參賽。其實，這三屆最單純，也沒有一個中國爭議，只要尊重歷史就好，結果我們的青天白日滿地紅國旗硬被日本換成當時還不存在的五星紅旗。

海峽兩岸開始爭奪中國代表權始於1949年，第一次奧運兩岸大戰是1952年的赫爾辛基奧運，當時情勢混沌未明，國際奧會同時邀請兩個中國參加，結果我國棄賽，大陸則在大會結束前趕到，只有一名遊泳選手順利與會，但也代表對岸在奧運零的突破，1952年使用五星旗天經地義。

對岸在赫爾辛基搶得頭采，但往後的20年都是在台灣的中華民國占上風，我們連續參加了五屆奧運，大陸則乾脆退出。簡單說，當時的奧運會場只看得到青天白日滿地紅國旗不可能有五星紅旗，日本奧林匹克博物館處理荒腔走板，64東京、68墨西哥奧運尊重史實使用青天白日滿地紅國旗，56墨爾本、60羅馬、72慕尼黑奧運卻又改成五星旗，讓人莫名其妙。最好笑的是1960年羅馬奧運，十項好手楊傳廣為我國搶下一面銀牌，看看當年楊傳廣身上的衣服繡什麼旗、頒獎時升什麼旗，就知道究竟要用青天白日滿地紅還是五星旗了，不懂做事如此嚴謹的日本人怎會搞得亂七八糟。

1984年之後奧會模式確立，兩岸不再有誰代表誰的問題，兩岸同時參加奧運，日本奧林匹克博物館自然不會弄混，中華台北梅花旗、對岸五星紅旗並陳

日本是一個極重考據的國家，為什麼會犯下如此不可思議的錯誤？往好的方向想，大概兩岸關係之複雜連日本人都搞不清楚，往壞處想，是否因為什麼政治壓力。不過，從中華民國國旗用了兩次，日本奧林匹克博物館應該是無知而非故意，否則一次改個徹底不就好了。

(中時電子報)