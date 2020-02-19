上櫃公司基亞生技內部人員涉嫌內線交易，士林地檢署昨指揮調查局人員，搜索基亞公司辦公室等6處，並帶回財務長歐朝銓等7人，複訊後檢察官以違反證券交易法院，犯罪嫌疑重大且有串證、煙滅證據之虞向法院聲請羈押，法院裁定50萬交保，現法院正召開羈押庭審理當中。

基亞生技發布重大訊息，本公司人員因個人行為涉及相關法令，檢調單位至本公司對該人員及辦公處所調查。

基亞生技從事生物製藥研發，去年3月底股價約60元左右，去年4月8日公布與日本上市公司Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin)，由Oncolys董事會通過並公告授權給日本中外製藥，獲得總授權金達500億日幣或以上，股價因而大漲至88元。

歐等人涉嫌在公司發布重大消息前，以自己或親友帳戶，購入上百張股票，並且在消息公布後股價大漲再出脫持股，並因此套利數百萬。檢察官複訊後，以犯罪嫌疑重大、串證等事由向法院聲請羈押。

基亞生物科技從事新藥臨床開發、創新生物醫藥研發平台、分子檢測、疫苗科技等，年4月初公布的消息，新藥能溶解破壞癌細胞。OBP-301也在台大醫院和韓國國立釜山大學醫院，進行肝癌的第一期臨床試驗，利多消息讓股價跳空漲停，大漲20多元，公司內部人員涉嫌在3月購入，待消息公布後出脫持股並以此套利。

(中時 )