雙乳山坑道在2016年即曾因縣府為規畫中的行政園區，雇用怪手開挖，導致部分坑道支道遭到破壞，引起〈金門縣戰地史蹟學會〉和金大建築學者的關注而停工。（李金生攝）

乳南營區坑道內的精神標語。（李金生攝）

風光明媚的莒光湖畔，原為新建金門縣立圖書館中心館的預定基地。（李金生攝）

計畫斥資新台幣5.8億元興建的金門縣立圖書館中心館，縣府建議從原定的莒光湖畔移往乳南二營區。縣長楊鎮浯今（19）日與教育部終身教育司長黃月麗履勘時強調，未來將結合美術館、地景公園與戰地史蹟「光華堡」等軍事建築，打造成金門最有亮點的藝文休閒特區。

涵蓋乳山一、二營區在內，1956年10月起動員21萬700人次構建，貫穿金門中央公路（伯玉路）南北兩側的「雙乳山坑道」，以其複雜的蜘蛛網式坑道結構和軍事標語群，被譽為「地下金門」最壯觀浩大的工程之一。2016年即曾因縣府為規畫中的行政園區，雇用怪手開挖，導致部分坑道支道遭到破壞，引起〈金門縣戰地史蹟學會〉和金大建築學者的關注而停工，如今相關規畫案再度捲土重來，是否會引發新一波爭議？備受矚目。

楊鎮浯說明，變更地點原因在於新建中心圖書館基地，位於同時獲行政院及內政部同意的「前瞻計畫」項下之「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫」2、3期規畫範圍內，與整體規畫的地景有所衝突，且考量未來浯江溪掀蓋等因素，可能帶來建築體相容性、基地面積退縮減少、地質鑽探潮間帶回填灘塗地質等問題。

至於縣府建議變更新建地點為「乳南二營區」，楊鎮浯說明優點在於：(1)位於金門島之地理中心位置，與各鄉鎮交通大約等距。（2)屬機關用地，周邊未開發之新區，未來可四面八方擴展成新興區域，且與金城市中心車程6分鐘，路網方便，具未來性和發展性。(3)如圖書館先進駐，司法園區、藝文特區、社福活動專區及兒童親子專區也同時進駐，可形成整體而完善的發展區域。(4)未來如於新址建中心圖書館，原縣立圖書館可為金城鎮圖書館，讓中心圖書館發揮輔導鄉鎮的圖書館發展和閱讀推廣之功能。（5）中心圖書館的建議新址，可更符合民意需求。

楊鎮浯強調，新址乳南二營區基地屬機關用地，為面積約14.66公頃的未開發區，未來規畫縣立圖書館、美術館、親子休閒館外，同時也會融合營區內的大型防禦工事如碉堡、坑道，在整體考量和配置原則下，打造兼具地景特色與歷史保存的共融式休閒藝文場域。

(中時 )