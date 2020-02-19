美國總統川普周二行使特赦權，特赦對象包括多位知名的白領罪犯，前「垃圾債券天王」米爾肯（Michael Milken）與伊利諾州前州長布雷格傑維奇（Rod Blagojevich）幸運入列。

川普行使特赦的主要原因是試圖解決他認為美國刑事司法體系不公的問題。上個月川普才因被控濫用職權與妨礙國會調查遭參院彈劾，不過最後獲判無罪。

近幾周來川普針對在彈劾案的關鍵證人進行懲戒的報復，並公開譴責聯邦檢察官，這些聯邦檢察官在俄羅斯干預2016年美國大選一案將川普的親信史東（Roger Stone），求處9年的重刑。

川普特赦名單包含多名白領罪犯，其中73歲的米爾肯為知名投資銀行家，1990年因被控敲詐與證券詐欺遭判有期徒刑10年，1991年並被美國證管會判處終生不得參與證券業活動的禁令，不過他最後因選擇與檢方合作只入獄服監22個月。

白宮表示，特赦米爾肯一案廣獲政治、媒體與金融界巨頭的支持，包括賭場大亨艾杜森（Sheldon Adelson）、媒體鉅子梅鐸（Rupert Murdoch）、美國參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）與川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）都公開要求總統特赦。

米爾肯發表聲明指出，對於獲得特赦，他本人與妻子「對總統深表感激」。

除了米爾肯外，有3人獲得減刑，6人獲得赦免，當中包括前紐約市警局局長柯瑞克 （Bernard Kerik）、美式足球舊金山49人隊前老闆狄巴特洛（Edward DeBartolo）與民主黨籍伊利諾州前州長布雷格傑維奇。

布雷格傑維奇2009年因被控貪污遭彈劾下臺，之後聯邦陪審團以他涉及賄賂與電信詐欺等共17項罪名判處14年有期徒刑，當中包括在歐巴馬參院席次補提名一案索賄。

川普周二向媒體表示，「布雷格傑維奇已坐了8年牢，夠久了。我跟他素不相識，但他看起來人很不錯。」

(工商 )