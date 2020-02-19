由於新冠肺炎疫情未減，民眾出門消費意願降低，台中百貨業者為了挽救下滑的業績、紛紛主動出擊，包括新光三越、大遠百、中友等業者推出網路下單訂購、商品可以直接宅配到府；廣三SOGO推出消費滿5,000元、免費宅配到府等優惠措施！近月來尤以空氣清淨機、眼妝、抗菌相關商品最為熱銷。

新光三越、大遠百台中店近來猛推線上下單購物，其中，新光三越可以宅配到府，大遠百需要到店提貨，防疫期間尤其以空氣清淨機、吸塵器等都是熱門商品，帶動周邊耗材也跟著熱銷。新光三越台中店表示，近月來尤以空氣清淨機、3C商品與療癒甜點最熱銷，以空氣清淨機、吸塵器為例，單月合計熱銷超過千台。

此外，廣三SOGO提供全館當日消費購物滿5,000元以上，即可免費宅配到府服務，加上檔期活動優惠，包含空氣清淨機、吸塵器、乾洗手系列商品都相當熱賣；部分消費者還會選購水氧機或精油來搭配淨化空氣。

廣三SOGO進一步表示，由於疫情發燒，人人戴口罩，帶動女性彩妝熱銷，包括持久粉底或眼部彩妝（如眼線筆、睫毛膏、眉筆、眼影等）詢問度及銷售都有不錯的成長，也有許多顧客打電話至櫃位進行訂購並宅配，因此宅配到府的服務讓不少消費者覺得貼心，至今宅配服務成長超過二成。

中友百貨表示，由於目前正處防疫期，中友因此取消多項活動，包括彩妝一對一訂製激情妝活動、2/22至2/23萌娃運動會，以及2、3月的時尚藝廊開幕茶會及藝文對談講座確定取消。

此外，中友百貨近來持續增加中友購物網販售品項，消費者上中友APP即可進入購物網下單訂購，商品直接宅配到府相當方便。近期熱銷商品，包括紫外線殺菌相關商品、精油、洗手乳、抗菌等防疫商品。

(工商 )