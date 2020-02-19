周興哲（Eric）近來推新歌〈受夠〉，日前拍攝MV，由導演陳慧翎指導，邀來曾入圍金鐘最佳新進演員的王渝屏一起合作，他們在2天內共拍了46小時，周興哲在期間不只要忙拍MV，還穿插了商演工作，讓他笑稱這是歌手生涯最累的1支MV 。

周興哲拍攝時，在現場真情流露，展現一秒落淚演技，王瑜屏、周興哲初相識，默契十足，周興哲讚她：「眼睛裡都是戲！」有一幕是對方要送蛋糕的戲碼，周興哲說其實當下不知接下來發展，但看到王瑜屏的情緒，2人當下相擁而泣，讓導演陳慧翎很滿意，周興哲歸功王瑜屏：「我完全將自己交給她。」王瑜屏則讚：「Eric就是個演員。」

周興哲憶起當天在拍攝地點間移動時，買來還不到1個月的保母車，突然在路上無預警拋錨，他與工作人員只好在大馬路上推車，大家邊哭喊：「這才是真正『受夠』。」讓他印象深刻。

此外，周興哲分享這首歌創作靈感，來自看完劉若英執導電影《後來的我們》，被深深感動淚崩，從電影院直奔回家後，坐在鋼琴前，一彈出前奏，立刻創作出該曲，他坦承當時邊寫邊哭，沉浸在創作情緒裡。

(中時 )