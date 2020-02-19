金曲台語歌后黃妃 21、22日受邀將與林俊逸、方宥心等人一同在臺北市中山堂中正廳舉行「書信音緣－鄧麗君與莊奴的空中交會」音樂會開唱，今年適逢鄧麗君逝世25週年，他們當天一起向鄧麗君致敬，黃妃與臺北市立國樂團合作，一連熱唱〈小城故事〉、〈小村之戀〉、〈假如我是真的〉經典歌曲。

黃妃表示心情興奮，過去與哥哥、姊姊常在電視上，聽到鄧麗君的優美嗓音，眾人都形容鄧麗君是一代歌后，她說：「我聽音樂、看她（鄧麗君）表演，給人很放鬆，好像感覺什麼事情都不會緊張，都可以很順利去做，不只是一代歌后，也是讓人感到溫暖歌后。」

黃妃在4個月前收到邀約時，開始勤於練唱，她的經紀人透露黃妃對於要演唱新的歌曲，都會花很久的時間練習，相當用心。此外，近來新冠肺炎肆虐，主辦呼籲前往欣賞演唱會的歌迷戴口罩入場，入場前也遵守防預疫情規定，請工作人員協助每位歌迷量額溫及備酒精讓大家消毒。

而黃妃前年推出專輯《我若是黃倩倩》，獲得好評，許多粉絲紛紛敲碗新專輯，經紀人透露黃妃現努力製作中，不過近來將會釋出1首新歌，與大家見面。

(中時 )