武漢肺炎疫情爆發後，中國因為工廠停工所受衝擊日益明顯。土耳其從醫材到汽車、紡織、成衣、傢俱等不同產業現在無不加速生產，以符合日增的海外轉單需求。

中國是全球許多主要半成品來源國，武漢肺炎疫情在各地泛起陣陣漣漪，波及全球產業。許多國家和企業仰賴中國供應中間零組件，減產造成中國出口產品和零件短缺，很可能對全球多個經濟體造成影響。

疫情先引發一波口罩需求，土耳其製造業者訂單湧入而加工，有些工廠甚至24小時不停歇。「晨報」（Sabah）報導，疫情爆發初期階段光是口罩和清潔用品需求就讓土耳其化學工業供貨激增3至4成，1月出口額成長20%。土耳其製造商目前接獲中國和歐洲週產8000萬片口罩訂單，已將產能催到極限。

據英國廣播公司（BBC）報導，原本中國估可日產約2000萬片口罩，占全球半數產量。因疫情持續造成衝擊，據悉延後復工已使中國口罩日產量降至約1000萬片，無法滿足中國本身需求，遑論對全球出貨。

土耳其西北部黑海濱松古達克省（Zonguldak）和南部阿達納省（Adana）有的工廠擁有週產400萬片口罩的產能，有的只有100萬片。業者表示，即使中國出價2、3倍試圖訂購，4月以前都無法再接單。

土耳其醫療器材製造和供應商協會聯合會（TUMDEF）副主席戴里坎勒（Erkin Delikanli）證實，土耳其接到對歐洲週出貨3000萬片、對中國5000萬片口罩訂單。他表示，體溫計、消毒劑、手套、鞋套訂單同樣爆量。

為滿足中國需求，松古達克省一家可週產400萬片口罩的製造業者現在採三班制生產。這家公司總經理弗屯（Fatih Furtun）表示，此情此景為該公司生產口罩13年來首見。

阿達納省口罩業者烏恰爾（Yusuf Ucar）表示，中國某企業每週口罩需求達1億片，但他的工廠只能滿足本地需求。

武漢肺炎疫情也衝擊汽車生產，據悉中國汽車業供應鏈蒙受重創，連帶波及中國以外業者，歐洲製造商因而正在尋找其他供貨來源。德國福斯（Volkswagen）和法國寶獅（Peugeot）據悉已開始接洽土耳其汽車業供應商。也有法國其他車商和義大利業者與土耳其業者洽談合作。

土耳其汽車供應商協會（TAYSAD）主席坎恰（Alper Kanca）認為，當前情勢有助加速商業合作轉向，「目前並沒有許多國家具備供應全球車商的能力，我們是這方面具實力的少數幾國之一」。

紡織和皮革產業也出現相同現象。伊斯坦堡皮革和皮革產品出口商協會（IDMIB）主席賢歐加克（Mustafa Senocak）指出：「全球連鎖店已經開始就土耳其的生產能力進行研究，對不同皮革製品的需求也已提升。」他表示，談判持續進行中，下週將會更加明朗。

賢歐加克說：「對2020年出口會有15%的正面影響，因為新型冠狀病毒爆發，幅度將會繼續提高。」

伊斯坦堡紡織和原材料出口商協會（ITHIB）主席岳科蘇茲（Ahmet Oksuz）表示，尤其是歐洲已經增加採購，「我們研判新型冠狀病毒疫情會使土耳其（紡織業）出口額外增加10%」。

岳科蘇茲指出，中國是全球最大紡織品服裝生產和出口國，占比達33%，土耳其則居全球第6。他說：「對歐洲而言，土耳其是排在中國之後的一大替代。」

土耳其成衣製造商協會（TGSD）主席卡拉蘇（Hadi Karasu）認為，高達1700億美元中國成衣出口產值初期約1%，估值20億美元出口將轉單土耳其。

土耳其傢俱製造商協會（MOBSAD）主席居爾詹（Nuri Gurcan）指出，武漢肺炎疫情的影響已經開始反映在傢俱產業上。他說，兩場預定在中國舉行的傢俱業相關展會已經取消，MOBSAD將安排成員達上千人的集體採購團前往土耳其。

MOBSAD原定2020年出口目標為45億美元。居爾詹說：「我們認為到年底可以來到50億美元。」

(中央社)