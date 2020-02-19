配合防疫需要，包含陸生與港澳生在內，部分境外生無法返台就學，各大專校院以開設遠距授課來為學生補課，高教工會則認為，如此不只教師可能需要額外授課，許多職員助理也需要加班處理行政作業，因此呼籲校方能提供超鐘點費或加班費，維護教職員權益。

高教工會今(19)日表示，會內近來也接到會員來訊並指出，部分學校單方面要求教職員獨力配合遠距教學，卻未明確提供任何助教人力與資源協助，導致未來教師上課可能得「一邊講課寫板書、一邊自行錄影上傳」的困境；或者職員人力不足被迫超時工作，卻未領有加班費用。

高教工會指出，為使全體學生受教權、課堂教學品質，以及專兼任教職員工作權益皆獲得保障，近日調查各校因應措施後，並提出5項訴求，盼主管機關教育部與各大學盡速改善：

一、 教育部應提出「專案補助」：政府以專案補助各校執行遠距教學，才能使各大專校院不分公私立不因校務經費差異，影響學生受教權或犧牲教職員勞動權益。

二、 學校應提供充分人力與資源：學校如欲教師授課附隨遠距教學，應提供充分之助教人力與軟硬體設備協助（例如課堂錄影應聘僱「教學助理」執行錄製、上傳、聯繫學生；目前例如清華大學、中央大學皆已明文提供），以維護遠距教學之品質。

三、 尊重教學專業判斷：是否實施遠距教學應考量課程特性（例如實作性質課程無法以遠距為之），並尊重授課教師之專業判斷和意願，且其影音與教材內容之使用應保障師生隱私及智慧財產；目前少數學校要求教師一律上傳數位教材，甚至以「不接受即恐將不續聘」要脅教師，應當改正。

四、 額外補課開班應給超鐘點費：教師若對無法返校學生在課堂外有額外補課、獨立指導、暑期開班等實際授課活動，學校應加發超鐘點費或折算計入減授鐘點。

五、 超時工作應發加班費：學校職員因應新增業務若有超過正常上班時間工作之情事，學校應依法發給加班費，或經其同意後給予補休；學校亦應補足臨時人力以因應新增業務，避免超時工作。

(旺報 )