來自8個國家和地區的27名知名公共衞生專家，周三（19日）於英國醫學期刊《刺胳針》發表連署文章，對有指稱新冠病毒並非自然源起的陰謀論，予以強烈譴責。

根據東網報導，文章指來自全球的科學家已經對病毒全基因組進行分析，結果一面倒證明，新冠病毒和其他很多新發病原一樣，來自於野生動物。

聲明批評，陰謀論不單製造恐慌、謠言、偏見，而且影響全球共同抗疫。連署專家強調會站在中國的衞生專家和科學家同一邊，共同抗疫。

連署包括來自美國、英國、西班牙、義大利、澳洲、馬來西亞、荷蘭及香港的專家。

(中時 )