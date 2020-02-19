刺胳針：專家批評新冠病毒非自然源起為陰謀論 20:032020/02/19 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠病毒檢體示意圖。(shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 來自8個國家和地區的27名知名公共衞生專家，周三（19日）於英國醫學期刊《刺胳針》發表連署文章，對有指稱新冠病毒並非自然源起的陰謀論，予以強烈譴責。 根據東網報導，文章指來自全球的科學家已經對病毒全基因組進行分析，結果一面倒證明，新冠病毒和其他很多新發病原一樣，來自於野生動物。 聲明批評，陰謀論不單製造恐慌、謠言、偏見，而且影響全球共同抗疫。連署專家強調會站在中國的衞生專家和科學家同一邊，共同抗疫。 連署包括來自美國、英國、西班牙、義大利、澳洲、馬來西亞、荷蘭及香港的專家。 (中時 ) #專家 #新冠病毒 #陰謀論 #來自 #聯署 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業分析》5G「機」會等了好久，新冠病毒想攔胡 09:432020/02/15 財經 新加坡新增5起新冠病毒確診病例 21:232020/02/15 國際 治療新冠病毒 湖北中醫院公佈「肺炎1號」藥方 22:172020/02/15 兩岸 傳新冠病毒是生化武器 美專家闢謠 01:192020/02/16 兩岸要聞 該搶大蒜了？世衞跳出來：不能防新冠病毒 13:322020/02/16 社會 新冠病毒發威 歐元進一步走弱 04:102020/02/17 焦點新聞 造謠散播新冠病毒 警追查 04:102020/02/17 社會新聞 大陸逾3千醫護感染新冠病毒 確診1716例 20:482020/02/17 兩岸 陸採用血漿療法對抗新冠病毒 WHO讚許 05:212020/02/18 國際 血漿療法治新冠病毒 WHO：非常有效但需把握時機 12:502020/02/18 兩岸 國際熱門新聞 刺胳針：專家批評新冠病毒非自然源起為陰謀論 - 國際 對日沒信心！美下令 鑽石公主號乘客不准回家 - 國際 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 國際 歐盟對英國脫歐開第一槍？英屬開曼群島被列入避稅黑名單 - 國際 星部長：像港特首那樣戴口罩 醫院就完了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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