44歲國標舞女王劉真今(19日)驚傳病危加裝葉克膜搶救中，傳出她是在心臟瓣膜手術過程中，心跳驟停，才加裝葉克膜緊急搶救，不過她與老公辛龍的經紀人皆守口如瓶，低調不願回應。現在更有醫界人士證實劉真狀況需進一步治療，透露她正在北榮加護病房住院中。

劉真被曝年前查出心臟瓣膜脫垂，卻在動手術時，發生心臟一度驟停，緊急加裝葉克膜，老公辛龍目前正全心在醫院陪伴。醫界人士隨後也證實劉真目前正在北榮加護病房住院中，但她接受的是主動脈狹窄置換瓣膜手術，目前需進一步治療。至於劉真昏迷時間、目前狀況，對方皆不願意透露。

據悉，劉真2月因主動脈狹窄置換瓣膜手術入院台北榮總，手術一半停止心跳，7日裝上葉克膜搶救，昏迷至今，辛龍心繫愛妻狀況，暫停所有工作，希望劉真可以恢復健康。

對於劉真手術狀況，稍早辛龍經紀人也向中時回應：「不好意思，關於劉真老師的狀況，就如同白天所說，公司對於公司藝人的私事不會過問，加上劉真老師非本公司藝人，所以更加不清楚老師的事情，公司這邊等確定消息後會再做回應。」

(中時電子報)