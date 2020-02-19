地牛翻身！南投19：55發生規模4.3地震 最大震度3級 20:062020/02/19 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛突翻身！台灣南投地區在19日19時55分左右發生規模4.3有感地震，氣象局資料顯示震央在在南投縣政府東偏北方 33.5 公里 ，位於南投縣埔里鎮。地震深度：16.3公里。 各地最大震度南投、台中市3級；彰化、花蓮、雲林2級；苗栗、宜蘭、新竹、嘉義、台南1級。 (中時電子報) #地震 #4.3 也許您會感興趣 推薦閱讀 光德寺淨心長老圓寂 享耆壽91歲 23:252020/02/15 社會 20例才是恐怖個案 網驚慌：一直在外面到處跑 14:522020/02/17 生活 追溯新冠肺炎死亡確診接觸對象 陳時中：22日曾載浙江台商 22:472020/02/17 生活 觀念平台－新冠疫情與全球公共治理 04:102020/02/18 產業特刊 柯直言 遲早社區感染 重點在別失控 04:102020/02/18 政治要聞 高市犯罪穩定降低 韓勉警察與眷屬 04:102020/02/18 地方新聞 小米10 Pro首賣55秒 平台銷售額破2億元人幣 11:442020/02/18 財經 色男1人飾兩角 扮「狐仙弟子」幫改運連上2嫩妹 14:142020/02/18 社會 阿中部長報告！一張圖曝首例死亡司機接觸史 22:302020/02/18 生活 診所醫眼尖「發現第19例」反被罵爆 女兒吐心聲：爸爸沒有錯 19:392020/02/19 生活 生活熱門新聞 武漢封城狂囤糧 網驚：這款泡麵竟沒人搶 - 生活 診所醫眼尖「發現第19例」反被罵爆 女兒吐心聲：爸爸沒有錯 - 生活 他住華南海鮮市場 全家靠做3件事躲過感染 - 生活 2娃奶聲喊話 陳時中一號表情變了 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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