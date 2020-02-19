地牛突翻身！台灣南投地區在19日19時55分左右發生規模4.3有感地震，氣象局資料顯示震央在在南投縣政府東偏北方 33.5 公里 ，位於南投縣埔里鎮。地震深度：16.3公里。

各地最大震度南投、台中市3級；彰化、花蓮、雲林2級；苗栗、宜蘭、新竹、嘉義、台南1級。

(中時電子報)