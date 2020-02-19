二林精密機械園區第5次環評小組審查，彰化縣環保聯盟等，疾呼否決開發案，一旦再生廢水澆灌，周邊農地再34年就完蛋了。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

二林精密機械園區第5次環評小組審查，彰化縣環保聯盟等，疾呼否決開發案，一旦再生廢水澆灌，周邊農地再34年就完蛋了。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

二林精密園區通過小組審查，環保聯盟失望、痛批。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真））

二林精密機械園第5度闖關，環保署19日召開環評小組審查會議，歷經10年「磨劍」，無處攻防後通過審查，進入送交大會審查的程序，附帶條件包含強制廠商回用再生水，應補充管理、審查機制等，縣府欣慰；環團則表示汙染、違建工廠未停過，非常失望。

二林精密機械園區闖蕩10年，不少地方人等得心焦，關心的環保團體則憂心忡忡，19日再度展開小組審查，環保署外「照例」先上演一番拔河。二林地區發展促進會疾呼「精密機械是工業之母，要求根留台灣」。

環保聯盟則指出，二林精機廢水要處理成再生水，以環保署現行的未加嚴「土壤汙染監測標準」，經處理再生水入滲地下水，重金屬鋅汙染濃度累積34年就超標了，不到百年八種重金屬都要達紅色警戒，周邊農地都要完蛋，

環團指出，二林中科631公頃僅出租13.68公頃。彰化縣待售工業區面積也近202公頃，應優先使閒置園區土地，而非犧牲農地、浪費國家資源。

這次闖關成功，王惠美感謝地方聲音終於被聽見，強調未來絕不會是蚊子園區，廠商登記需求土地公頃數達500多公頃，需求超過2倍以上，縣府在鄰近交通也投資非常多，就差這臨門一腳。

王惠美表示，二林是人口消失最多地方，因為沒產業，鄉親企盼通過，帶動地方經濟，彰縣府也會遵循各項環評承諾。

這次小組審查通過，仍附帶多達10項的補件，須於4月30日完提交環保署環境影響評估審查委員會討論，包括滯洪量、再生灌溉水之處理程序和進駐廠商規範，確保樹木移植率達80％以上等。

(中時 )