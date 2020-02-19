前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福於19日赴台灣國防研究院就美台關係進行演講，在Ｑ＆Ａ環節，針對本報記者提問：「美國已經放棄了中東盟友庫德族、台灣會不會成為下一個？」的問題指出，台灣是美國的國家安全利益所在，美國在以往台海危機的實際作為，已證明台灣與庫德族的不同。

薛瑞福表示，美國與台灣的關係非常不一樣，雖然常有人說美台關係不是聯盟，但美台之間存在《台灣關係法》，儘管美國每一任總統對台灣都有不同看法，但都仍遵循《台灣關係法》此一美國國內法，美國對台關係建立於美國的國家安全利益及美國與台灣的共同價值，這個看法深植於美國各黨派。所以假如台灣面對中國的軍事挑戰，我可以告訴你，美國在過去都做出了相應的反應，如1995、1996年的飛彈危機，及1957、1958年的台海危機。

薛瑞福還說，他相信中國不會貿然對台發動戰爭，因為在美國可能的介入及幫助台灣下，台灣對中國是一個很困難攻擊的目標，目前台灣在美國的幫助及盟友支持下，相信解放軍不會在今天、明天或下個月就攻擊台灣。但解放軍未來若認為有足夠的能力，為維護其「一國兩制」體系，就有可能對台採取激進作為，所以美台要密切合作，避免讓解放軍認為它有這個能力的錯誤認知。

(旺報 )